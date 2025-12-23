ＤｅＮＡから海外ＦＡ権を行使し、西武に移籍した桑原将志外野手（３２）が２２日、所沢市内の球団事務所で入団会見を行った。背番号は石毛宏典、松井稼頭央らが背負った「７」に決まり、複数年契約の年俸２億円プラス出来高で合意。貢献を誓って、きつねダンス封印の珍目標を立てた。（金額は推定）悩んだ末の移籍だった。「挑戦」を胸に環境を変える選択を自らが決断。戦いの舞台をパ・リーグに移すが、話題になったのは２４