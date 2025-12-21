猫を『あだ名』で呼んでもいい？ 皆様は愛猫のことを本名で呼んでいますか？それとも親しみを込めた『あだ名』で呼んでいますか？そもそも猫にあだ名を付けても大丈夫なものなのでしょうか。 結論からいうと、『あだ名』を付けることも実際に呼ぶことも、特に問題はありません。猫は賢いので、"その呼び名詝が自分を表していると理解できるようになります。 ただし、いくつか気をつけてほしいポイントがあります。