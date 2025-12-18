ウエニ貿易の腕時計ブランド『ANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）』から、『牙狼＜GARO＞』の20周年コラボレーションウォッチ第二弾が、350本限定で2026年1月30日（金）に発売される。＞＞＞ANGEL CLOVER × 牙狼＜GARO＞20周年記念セットをチェック！（写真21点）2005年よりテレビ東京系列にて放送スタートしたテレビドラマ『牙狼＜GARO＞』。この世の闇に潜む魔獣 ”ホラー” を狩ることを宿命付けられた魔戒騎士たちの活躍を