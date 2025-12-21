ニューストップ > IT 経済ニュース > 東京23区内に存在する“マンション資産価値の境界線”の正体 なぜ価… みんかぶマガジン 東京23区内に存在する“マンション資産価値の境界線”の正体 なぜ価格高騰の今こそ城東エリアが「買い」なのか 2025年12月21日 9時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと マンション価格が高騰する中脚光を浴びている城東エリアについて識者が解説 城東エリアは“ポテンシャルを秘めた成長株”なのだと語っている 今後のマンション市場は資産価値の二極化が進むとも予測している 記事を読む おすすめ記事 43歳・冨永愛が妊娠発表「新しい命を授かりました」長男と20歳差…お相手は4歳下の俳優・山本一賢 2025年12月20日 20時27分 “バキ童”ことぐんぴぃ、卒業を報告 お相手との馴れ初めは？「出会ったのが実は…」 2025年12月20日 21時30分 江頭２：５０ ３年間にわたる心の病を初告白「お笑いの力ってすげぇなと思った」 2025年12月20日 20時6分 仮面ライダー俳優・加藤和樹が結婚 元劇団四季・松田未莉亜と「より成長できるよう精進」 2025年12月20日 23時13分 河村隆一らLUNA SEAメンバーも年内ソロ公演中止 SUGIZOが交通事故、復活目指す真矢も謝罪 2025年12月20日 21時33分