12月13日の朝、山形市の住宅地で目撃されたクマについて、同じ時間帯に現場付近で着ぐるみのような服を着た人がいたことが分かりました。山形市は見間違いだった可能性もあるとみています。クマの目撃情報は、今月13日のあさ7時半過ぎ、山形市前田町であったものです。市によりますと、目撃情報が寄せられた後現場付近で同じ時間帯に着ぐるみのような服を着た人の目撃があったことが分かりました。色は黒で耳の付いている服だった