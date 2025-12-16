マンネリしがちな冬コーデをおしゃれに見せたい人におすすめな、深みのある濃ブルー。黒ほど重くなりにくく、それでいて落ち着いた印象をキープできそうなカラーで、40・50代にもぴったりです。なかでも【ZARA（ザラ）】のワンピースは、シルエットの美しさと色の奥行きによって、1枚でサマになりそうなデザインが充実。今回は、大人におすすめしたい濃ブルーの「きれい見えワンピ」をピック