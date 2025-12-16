新しい一年の始まりにふさわしい、とっておきの甘い贈り物。東京ミルクチーズ工場から登場する迎春クッキー詰合せは、華やかな赤のパッケージと確かな美味しさで、新年のご挨拶や手土産にぴったりです。久しぶりに集まる家族や友人との団らんの時間を、上質なミルクとチーズの味わいでやさしく彩るひと箱。特別感のある期間限定スイーツで、新年のスタートを心温まるひとときにしてみませんか