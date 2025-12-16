東京ミルクチーズ工場で迎える新年華やぐ迎春クッキー詰合せが登場♡

新しい一年の始まりにふさわしい、とっておきの甘い贈り物。東京ミルクチーズ工場から登場する迎春クッキー詰合せは、華やかな赤のパッケージと確かな美味しさで、新年のご挨拶や手土産にぴったりです。久しぶりに集まる家族や友人との団らんの時間を、上質なミルクとチーズの味わいでやさしく彩るひと箱。特別感のある期間限定スイーツで、新年のスタートを心温まるひとときにしてみませんか♡

迎春仕様の特別パッケージが登場

『迎春クッキー詰合せ18枚入』は、東京ミルクチーズ工場の定番人気であるソルト＆カマンベールクッキーと蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキーを各9枚ずつ詰め合わせた一品。

価格は2,592円（税込）です。お正月をイメージした真っ赤なパッケージは、新年のご挨拶にふさわしい華やかさ。

2025年12月19日（金）発売で、期間限定・数量限定のため、無くなり次第終了となります。

年末年始限定キャンペーンも充実

税込7,560円以上の購入で、オリジナルキルティングバッグがもらえるハッピーニューイヤーキャンペーンも実施。軽量で収納力のある白のトートバッグは、日常使いにも活躍します。

また2026年1月1日からは、人気商品を詰め込んだハッピーバッグも5,184円（税込）で登場。巾着バッグにクッキー4箱がセットになった豪華内容は、新年のお楽しみにぴったりです。

定番クッキーが愛され続ける理由

ソルト＆カマンベールクッキー

北海道産牛乳とゲランドの塩を使ったソルト＆カマンベールクッキーは、チーズのコクと塩味のバランスが絶妙。

蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキーは、ローズマリー蜂蜜の甘さと濃厚なチーズが重なり合う大人の味わいです。どちらも9枚入1,296円（税込）から購入でき、贈る相手を選ばない安心感があります。

甘く幸せな新年のはじまりに

東京ミルクチーズ工場の迎春クッキー詰合せは、美味しさはもちろん、新年を祝う気持ちまで丁寧に包み込んだ特別なスイーツです。

大切な人へのご挨拶や、自分へのちょっとしたご褒美にもおすすめです。

家族や友人と過ごすひとときに、チーズとミルクのやさしい余韻を添えて、笑顔あふれる一年のスタートを迎えてみてください♪