ある日突然、職場が消えてなくなる――。そんなドラマのような災難に見舞われた神奈川県の60代女性から、怒りの投稿が寄せられた。女性は当時、商業施設のテナントに入っているアパレル店で働いていた。異変を感じたきっかけは、月の後半になっても翌月のシフトが決まらないことだった。（文：湊真智人）「事務所も退去しており明らかに計画的」不審に思った女性が社長に連絡を取ると、返ってきたのはなんと「解雇通告の返信」であ