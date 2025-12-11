警察や消防によりますと、11日正午ごろ、神奈川県綾瀬市で目撃者から「工場から火が出ている。爆発音がする」などと119番通報がありました。現場は、リフォーム会社の作業所の近くとみられ、複数回、爆発音があったのちに火が燃え広がったということです。現時点でケガ人や逃げ遅れは確認されていません。現場の近くには公園や金属加工の工場などがあり、周辺に延焼しているということで、消防車など11台が出動し消火活動を急いで