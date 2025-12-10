「久しぶりです。（家に）いつからいない？いつならいるの？」──車の助手席で日頃の不満を口にするタレントの穴井夕子（51）。隣の運転席でハンドルを握るのは、当時夫のプロゴルファー・横田真一（53）だった。芸能界の"おしどり夫婦"として知られていた2人は2022年に離婚していた。銀婚式目前だった夫婦にいったい何が起きていたのか──。【写真を見る】〈YouTubeで明かしていた「家庭内別居」〉子どもの話をした際に空気が