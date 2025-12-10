エナジードリンクにはカフェインや砂糖など、血糖値を上げる成分が大量に含まれている/SolStock/E+/Getty Images（CNN）英国の健康な男性が毎日大量のエナジードリンクを飲んでいたところ、ある日突然、脳卒中を起こして病院に搬送され、発症から数年が経過した今も後遺症を抱えて暮らしている――。そんな症例が学術誌に発表された。当時54歳だった男性は健康そのもの。熱心なランナーで、喫煙や飲酒、薬物の使用といった体に悪い