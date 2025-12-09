スポーツジムのプールや更衣室でやると他の人に迷惑を掛ける行為について、総合フィットネスクラブ「スポーツスパ アスリエ」の公式TikTokアカウントが紹介しています。【要注意】スポーツジムの「プール」でやってはいけない“NG行為”です公式TikTokアカウントは「ジムやスパでこれをやると嫌われる行動」というタイトルの動画を公開。この動画では、嫌われる行動として「バシャバシャ泳ぎをする人」「ぬれたままウロウロ