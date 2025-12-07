³ô¼°²ñ¼ÒJHAT¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Åìµþ¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÀä·Ê¤È²Ö²Ð¤òË¾¤à²°¾å¥×¡¼¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¿·¥Û¥Æ¥ë¡ÖPremium hotel MONday ÉñÉÍ¥Ó¥å¡¼?¡×¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ëÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¶áÎÙ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢³ëÀ¾Î×³¤¸ø±à¤«¤éÅìµþ±Ø¡ÊµþÍÕÀþ Ìó13Ê¬¡Ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´¨¤µ¤¬¥°¥Ã¤ÈÁý¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡£2025Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤ò·Þ¤¨¤ë»þ´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¹¤«¤¤¿©»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡ª°ìÇ¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤Á