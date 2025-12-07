¡ÖPremium hotel MONday ÉñÉÍ¥Ó¥å¡¼µ¡×¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó / ¡Öµí¤¹¤Æé¤¦¤É¤ó¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡Ú¤Þ¤È¤áµ»ö¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒJHAT¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Åìµþ¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÀä·Ê¤È²Ö²Ð¤òË¾¤à²°¾å¥×¡¼¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¿·¥Û¥Æ¥ë¡ÖPremium hotel MONday ÉñÉÍ¥Ó¥å¡¼µ¡×¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ëÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¶áÎÙ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢³ëÀ¾Î×³¤¸ø±à¤«¤éÅìµþ±Ø¡ÊµþÍÕÀþ Ìó13Ê¬¡Ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´¨¤µ¤¬¥°¥Ã¤ÈÁý¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡£2025Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤ò·Þ¤¨¤ë»þ´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¹¤«¤¤¿©»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡ª°ìÇ¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´Ë«Èþ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëº¢¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¡¢¿´¤â¿ÈÂÎ¤â¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¡Öµí¤¹¤Æé¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£°ìºòÇ¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Öµí¤¹¤Æé¤¦¤É¤ó¡×¤¬Éü³è¡ª¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Ï¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¡×¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤´¤ÜÅ·¡×¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤è¤êÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¾¦ÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£Ä´¹ç¤·¤¿Ç»¤¤ÌÜ¤Î¡Ö³ä²¼¡×¤Ë¡¢¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¡×¤ÎÌ£´Å¿É¤¯¼Ñ¹þ¤ó¤À¡ÖµíÆù¡×¤ÏÁêÀÈ´·²¤À¡£
¢£USB A¡¿CÂÐ±þ¡ª4Âæ¤Îµ¡´ï¤ò2Âæ¤ÎPC¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤ëÀÚÂØ´ï
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢2Âæ¤ÎPC¤ÇºÇÂç4Âæ¤ÎUSBµ¡´ï¤ò¹âÂ®¶¦Í¤Ç¤¡¢USB A¡¿Type-CÎ¾ÂÐ±þ¤Î5GbpsÀÚÂØ´ï¡Ö400-SW041¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£2Âæ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇºÇÂç4Âæ¤ÎUSBµ¡´ï¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÀÚÂØ´ï¡£¥Þ¥¦¥¹¤ä¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢USB¥á¥â¥ê¡¢¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡¢USB¥«¥á¥é¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¼þÊÕµ¡´ï¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÀÚÂØ²ÄÇ½¡£¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤äÊ£¿ôPC¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¶ÈÌ³´Ä¶¤ËºÇÅ¬¤Ç¡¢ÈÑ»¨¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊUSBÇÛÀþ¼þ¤ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¡£ÉÕÂ°¤ÎÀìÍÑ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÏUSB A¡¿Type-C¤Ë¤É¤Á¤é¤Ç¤âÀÜÂ³¤Ç¤¤ëÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿ÉÕ¤¡£°Û¤Ê¤ë¥Ý¡¼¥È¤ò»ý¤ÄPC´Ö¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÏÌó0.9m¤È°·¤¤¤ä¤¹¤¤Ä¹¤µ¤Ç¡¢PC¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¡£
¢£»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤Îµí¤¹¤ÆéÉü³è¡ª¡Öµí¤¹¤Æé¤¦¤É¤ó¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
¢£¶¦ÁÏ·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó»¦Åþ¡ªÀ¤³¦Îß·×2.7²¯DL¤ÎÌ¾ºî¥²¡¼¥à¡ØSky À±¤òËÂ¤°»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÏºî³èÆ°¤ò¸ø¼°¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È
¡ØSky À±¤òËÂ¤°»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØSky¡Ù¡Ë¤È¤Ï¡¢À¤³¦Îß·×2.7²¯DL¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥²¡¼¥à¡£ 2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡ÖÆó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º ¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥Û¡¼¥ë¡×¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¥¢¡¼¥È¤Îº×Åµ¡ÖSky ArtFest¡Ê¥¹¥«¥¤¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¡Ë¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢thatgamecompany¡Ê°Ê²¼¡¢TGC¡Ë¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÏºîÈ¯É½¤Î¾ì¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÁÏºîÅ¸¼¨¤äºîÉÊ¤ÎÈÒÉÛ³èÆ°¤Ê¤É¤ò¡¢¡È¸ø¼°¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡É¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤À¡£¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¼çÆ³¤ÎÁÏºî³èÆ°¤ò¸ø¼°¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¡£¡ÖSky¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡È»×¤¤¤ä¤ê¡É¤ä¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤ÎÀº¿À¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÇòÇ®¤·¤¿£²Æü´Ö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¢£¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä¥°¥ë¡¼¥×¡¢½÷»ÒÎ¹¤Ë¡ª¡ÖPremium hotel MONday ÉñÉÍ¥Ó¥å¡¼µ¡×¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó
¢£¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×Âè2ÃÆ¡ª¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¤Ì¤¤¡×¤Ë¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
ÃÏ¾åÇÈÍ£°ì¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼²øÃÌÈÖÁÈ¡Ö½é¼ª²øÃÌ¡×¡ÊYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¡§27.8Ëü¿Í¡Ò12·î4Æü¸½ºß¡Ó¡¿¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¦Ëè½µ·îÍË¿¼Ìë24:30ÊüÁ÷¡Ë¡£º£Ç¯9·î9Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡Ø½é¼ª²øÃÌ EXPO2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¥°¥Ã¥ºÂè1ÃÆ¤òÈÎÇä¤·¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÆü12·î5Æü(¶â) Ãë12:00¡¢ÂÔË¾¤ÎÂè2ÃÆ¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤¬¾ðÊó²ò¶Ø¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¢¨¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Î¤ßÍ½ÌóÈÎÇä¡¿¿·¾¦ÉÊ¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯Á÷»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û
Åìµþ¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÀä·Ê¤È²Ö²Ð¤òË¾¤à²°¾å¥×¡¼¥ë¡ªPremium hotel MONday ÉñÉÍ¥Ó¥å¡¼µ»ÙÇÛ¿Í °ÂÊÝ ÏÂÂ§»á¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë
YouTube¡§https://youtu.be/LUhgp_InGrM
¢£Premium hotel MONday MAIHAMA Viewµ¸ø¼°HP
