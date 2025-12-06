ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ』で知られる女優キム・キャトラル（69）が、音響技師ラッセル・トーマス（55）と結婚した。式は12月4日、ロンドンのチェルシー・オールド・タウンホールで行われ、招待客はわずか12人という親密なものだった。 【写真】長年交際していただけに落ち着いたムードのお二人 2人は2016年にBBCラジオ4の収録で出会って以来、関係をほとんど公にせずに過ごして