11月27日、VTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の人気VTuber「でびでび・でびる」が、「まだ朝7時に通勤してるんですか？」と発信し、X上で大きな議論へと発展している。「発端となったのは、その日の夜から始まった連投でした。でびでび・でびるは『まだ朝7時に通勤してるんですか?それって“何より大事なもの”を失っていますよ』と切り出すと、『7時〜8時に通勤電車に乗るのって、めちゃくちゃ“勿体ない”