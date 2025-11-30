J1リーグ第37節 横浜FM 3（1-1）1 C大阪14:04キックオフ日産スタジアム入場者数 42,665人試合データリンクはこちらもしも横浜FMの大島秀夫監督がJリーグ初出場となるGK木村凌也を起用することでDFラインに刺激を入れようとしていたのなら、名采配だったと言えるだろう。この点の真相を監督は語らなかったが、開始3分に迎えたピンチを防ぐと、その後もDF陣は素早いカバーでC大阪のシュートを許さない。この戻りの速さがC大阪と