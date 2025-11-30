タツノコプロのキャラクターをモチーフにしたTシャツが、Blank canvasが展開するブランドCul-Tから販売開始となった。＞＞＞タツノコキャラのクールなTシャツをチェック！（写真5点）Cul-Tとは、60s〜70sのサブカルやアンダーグラウンドを背景に、ロック・アニメ・映画など、ジャンルを超えたコラボTシャツを中心としたアイテムをラインナップしている。モチーフとなる作品は『ハクション大魔王』『科学忍者隊ガッチャマン』『昆虫