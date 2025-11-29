優しく穏やかな夫と平穏な日々を送る萌子は、英会話教室で学生時代の知り合い・武内と再会。当初は軽い交流でしたが、武内は既婚者である萌子に対し、不快な接触や誘いをエスカレートさせて…。『最低！既婚ストーカー男』最終話をごらんください。 主人公・萌子から、夫の行動に関するDMを受け取った武内の妻・こずえ。その後、謝罪の場にやってきた武内は、もはや執着どころではない状況で…。 奥さんとの