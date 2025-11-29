連日連夜、多くのお客さんで賑わっている名古屋のライブハウス。皆さんのお目当ては…アイドルです。 【写真を見る】地下アイドルの収入はいくら？｢社会人よりもらっている｣ 禁断の“お金事情”を取材 メジャーデビューは…したくない⁉ 名古屋 （ファン）「地下アイドルは元気の源」「一緒に楽しんで作り上げているという感覚が好き。地下アイドルの方がいい」 そう、アイドルはアイドルでも「地下アイドル」