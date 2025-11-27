ダスキンが運営する「ミスタードーナツ」は12月10日から、『ミスド福袋2026』全2種(6,500円･3,800円)の予約受付を開始する。予約は、ミスドネットオーダーと店頭で受け付ける。販売は12月26日から順次開始する。数量限定のため、店舗の在庫がなくなり次第終了。ミスタードーナツ『ミスド福袋2026』〈『ミスド福袋2026』税込6,500円〉〈1〉ドーナツ引換カード(35個分)〈2〉原田治トートバッグ〈3〉原田治ハンドタオル〈4〉ポン･デ･