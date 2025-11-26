「サン宝石」の人気キャラクター「ほっぺちゃん」を原作としたテレビアニメ『ほっぺちゃん 〜サン王国と黒ほっぺ団の秘密〜』が、2026年1月より全国7局にて放送が開始される。「ほっぺちゃん」は、ぷにぷにとした質感とキラキラのデコレーションが特徴のオリジナルキャラクターで、誕生から15周年を迎え、累計販売数は数千万個を超える人気シリーズ。アクセサリーや雑貨、文具など幅広い商品展開を通じて、子どもを中心に幅広い世