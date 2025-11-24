NASAの実験機「X-59」が初飛行に成功し、超静音・超音速ジェットの実現が視野に入ってきた。音速突破時の爆音を抑える革新的技術は、いまの旅客機の2倍以上の速度で“静かに”飛ぶ未来への扉を開きつつある。