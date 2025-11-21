ミッキーマウスが11月18日に97歳の誕生日を迎えました。ミッキーこそ、世界で最も人気のキャラクターであり、彼に匹敵する存在はいないはず……と思っていましたが、いたのです。ミッキーを「稼ぎ」で上回る存在が。“世界キャラクター総収入ランキング”から、キャラクタービジネスを分析します。（明治大学経営学部兼任講師中島 恵）ミッキーマウスが97歳に！ところで、今までいくら稼いだの？ミッキー、お誕生日おめでとう