仕事はストレスと隣り合わせ。自分の努力ではどうにもならないことも多く、このまま続けるか転職するかと悩むこともありますよね。先日ママスタコミュニティには「職場（パート先）でのストレスはありますか？」というタイトルで、このような投稿がありました。投稿者さんは職場の人間関係から、かなりストレスを抱えている様子です。『今年の頭から、ストレスが重なってメンタルがやばめです。人間関係からの切り離しなどキツい。