過去に販売した際に反響が大きく、ファンから多くの要望があった、TVアニメ『カードキャプターさくら』とのコラボレーションブライダルリング（婚約指輪・結婚指輪）が、2025年11月14日（金）より再販売が開始された。＞＞＞すべてリングのデザインをチェック！（写真29点）『カードキャプターさくら』は、1996年6月号から2000年8月号にかけて月刊少女まんが誌『なかよし』にて連載。 単行本は全12巻（新書版）、再編成されたなか