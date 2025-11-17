連続テレビ小説『あんぱん』の特別編が、11月24日午後5時からNHK総合で再放送されることが決定した。【写真】ネット歓喜！人気キャラたちが帰ってくる特別編は全4回。第1回は高橋文哉演じる辛島健太郎のプロポーズ秘話、第2回は原菜乃華演じるメイコの初舞台、第3回は大森元貴が演じるいせたくやのスランプ、第4回は古川琴音演じる中尾星子の決意と、それぞれのキャラクターに焦点を当てる物語が展開される。公式SNSで再放送