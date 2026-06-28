練習をする長友佑都ら日本代表イレブン(カメラ・今成　良輔)　スポーツ報知

長友佑都「日本は崩れない」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • W杯でブラジルと対戦する日本代表の長友佑都が意気込みを語った
  • 長友は「本気のブラジルに勝つ、絶対終わらせない」と約束し自信を示した
  • 報道陣にも「帰りの飛行機は全部キャンセルで」と強気に呼びかけた
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