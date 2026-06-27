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元日本代表DFの中沢佑二氏「個の能力にやられた」W杯での日本代表巡り

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 中沢佑二氏がW杯ブラジル戦前の日本代表についてコメントした
  • 堂安律が「ブラジルと戦えて幸せ」と語ったことに中沢氏は驚いたという
  • 2006年当時は「言えなかった」と振り返り精神的成長を実感したとした
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