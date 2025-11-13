今年7月、鹿児島ユナイテッドFCのバスが電柱に衝突し乗っていた中学生3人が骨折した事故で、クラブは運転手の居眠りが原因だったと発表しました。 この事故は今年7月、鹿児島市谷山中央8丁目で、鹿児島ユナイテッドFCU-15の男性運転手と選手10人が乗ったマイクロバスが、対向車線に進入したあと歩道に乗り上げ電柱に衝突し、選手3人が骨折の大けがをしたものです。 60代の男性運転手とほかの選手7人も打撲などのけがをしました。