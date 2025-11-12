子どもにとっての食育は「食べることを通して生きる力を育む」大切な取り組みです。栄養をとるだけでなく、食材に触れたり、料理に関わったり、食事を楽しむ経験そのものが子どもの心と体の成長につながります。そこで、子どもの食育を開始した方がよい時期や食材との触れ方などについて、管理栄養士で上級食育アドバイザーの板垣好恵さんに聞いてみました。【えっ！】離乳期を過ぎても食育はできる！幼児期の食育3ステップが