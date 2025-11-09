カルビーは、有楽製菓が展開するチョコ菓子『ブラックサンダー』とのコラボレーション商品「フルグラ ブラックサンダー味」を発売する。500gの大容量タイプは、11月10日から全国のコンビニエンスストア以外の店舗で数量限定発売する。ブランド初の個食スタンドパックは、11月11日から関東のファミリーマート一部店舗で数量限定発売する。〈発売3年目を迎える人気フレーバー〉カルビー『フルグラ』と有楽製菓『ブラックサンダー』は