今回は、夫が夜間授乳をした結果についてのエピソードを紹介します。「今日から夜の間、子供の世話してね」と妻に言われ…「妻の出産後、育休を取ることにしました。でも母乳をあげられるのは妻だけと思い、夜間の授乳は妻任せで……。家事も妻がすることが多くて、妻はかなり不満がたまっていたようで『今日から夜の間、子供の世話してね』とキレた口調で言われてしまいました。で、夜の間子供のそばにいましたが、子供は何度も起