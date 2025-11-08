事件から26年後の逮捕1999年に名古屋市で発生した主婦殺害事件が、26年を経て容疑者逮捕に至った。本件は、高校時代の部活仲間の男性に抱いた片思いをおよそ30年もの間維持してきた女性が、その男性の妻を殺害したという極めて異例の事件である。単なる恋愛感情のもつれでは説明できず、長期的な執着、異常なパーソナリティ特性、そして「自己物語の崩壊」を契機とした攻撃が重なって生じたと考えられる。事件はまだ断片的にしかわ