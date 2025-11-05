今年6月に日本代表デビューを果たした鈴木淳之介。もとは守備的MFだったが、湘南ベルマーレでセンターバックにコンバートされるとブレイクした。身長は180cmほどながら、両足が使える器用さを持ち、先月のブラジル代表戦で見せたように対人守備は抜群。この夏にはデンマークの強豪コペンハーゲンへ移籍すると、チーム事情でこれまで未経験だった右サイドバックで起用され、マンオブザマッチに選出されるなど評価を高めている。その