オランダの名門フェイエノールトで3年目を迎えた日本代表FW上田綺世。今シーズンはリーグ開幕11試合で13ゴールと得点を量産しており、得点ランキングでも独走している。日本代表としても10月に行われたパラグアイ、ブラジル戦で値千金のゴールを叩き出しており、まさに絶好調にある。そうしたなか、アード・デ・モスは、「上田の80%はセム・スタインのおかげ。彼はスタインから多大な恩恵を受けている」と発言。スタインは、今シー