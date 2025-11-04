サッカービジネスが拡大するにあたり、選手一人ひとりの価値がうなぎのぼりに上昇しており、近年は移籍金だけで1億ユーロ以上が動くことも珍しくはなくなった。今回は『Football Transfers』から「1億ユーロ以上で移籍した選手ランキング」のトップ5をご紹介する。なお、移籍金の額はメディアや資料によって違うが、今回は『Football Transfers』の表記に準拠する。5位：モイセス・カイセド退団したクラブ：ブライトン加入したクラ