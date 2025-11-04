大谷翔平の“優勝投稿”に、あのレジェンドが反応した。大谷が所属するロサンゼルス・ドジャースは1日、ブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦をカナダ・トロントで行い、延長11回の激戦の末に5-4で競り勝った。この結果、ドジャースは2年連続球団史上9度目のワールドシリーズ優勝を達成した。ドジャースの連覇に貢献した大谷は2日に自身のインスタグラムのアカウントで、スタジアムで優勝を祝う写真など11枚とともに「2025 WOR