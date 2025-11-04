Jユースカップは、11月2日（日）と3日（月・祝）に準々決勝が福島県のJヴィレッジスタジアムで開催された。Jユースカップはその名の通り、Jリーグユースの最強チームを決める大会。今年は3月16日に開幕し、10月26日までに1stラウンドと2ndラウンドが終了していた。注目の準々決勝の試合結果は以下の通り。2025 Jユースカップ 準々決勝奈良クラブユース 1-3 ベガルタ仙台ユースサンフレッチェ広島F.Cユース 3-2 川崎フロンターレU-1