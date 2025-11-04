ヰ世界情緒の新曲「ラケナリアの夢」が、2026年1月より放送のTVアニメ『魔術師クノンは見えている』のオープニング主題歌に起用された。 （関連：ヰ世界情緒、初の有観客ワンマンで溢れた喜びの涙ステージの上で燦然と輝く“創作”と“歌”への情熱） 本楽曲は、香椎モイミと再び制作を行ったもの。ヰ世界情緒ならではの繊細な感情表現と壮大なサウンドが融合し、心を揺さぶる一曲に仕上がっている。ヰ世界情