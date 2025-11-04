中国物流購買連合会は11月4日、10月の中国物流業景気指数（LPI）は50．7となり、依然として拡張区間を維持し、うち業務総量指数、新規受注指数、資本回転率指数などの項目別指数はいずれも景気区間にあると発表しました。 中国物流購買連合会の何輝副会長によると、中秋節・国慶節大型連休の影響を受け、コモディティに代表される工業物流需要は若干下落したものの、消費物流需要は急増する傾向を示したとのことです。物流の業務完