中国メディアの環球時報は3日、韓国について、米半導体大手エヌビディアと手を組んで人工知能（AI）分野で世界トップ3に入ることを目指しているとする記事を掲載した。記事はまず、エヌビディアが10月31日、サムスン電子、SKグループ、現代自動車グループ、ネイバークラウドの韓国企業4社に計26万枚の画像処理半導体（GPU）を供給すると発表したことを取り上げた。その上で、「この情報は、韓国の政財界で激しい議論を巻き起こした