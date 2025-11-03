高齢夫婦2人で月に30万円の年金収入があると聞くと、現役世代としては「ぜいたくはできないが、十分に生活できるのではないか」と感じるのではないでしょうか。 しかし、それだけの収入があっても生活に不安を抱えている高齢者世帯は少なくありません。なぜそのような気持ちが生まれるのか。高齢夫婦の生活費について実際のデータを確認しながら、考えていきましょう。 いまどきの高齢夫婦、「およその生活費」