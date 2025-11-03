2020年からMLSのシンシナティでプレーしている久保裕也。31歳の久保は、かつて日本代表でも期待されていたアタッカーだったが、MLSでは超ユーティリティ選手として覚醒した。また、シンシナティ史上最多出場記録保持者にもなった。レギュラーシーズンで東地区2位だったシンシナティは、現在、ポストシーズンを戦っている。2日にはコロンバス・クルーとのプレーオフ・ラウンドワン第2戦が行われ、久保は左ウィングバックとして先発