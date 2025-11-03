2025年シーズンのJ1リーグは、残り3試合と佳境を迎えている。同じく春秋制の韓国Kリーグもシーズン終盤を迎えるなか、『CIES』が興味深いスタッツを紹介していた。日本と韓国のリーグにおいて、チームメイトと比較して最も優れたパフォーマンスを見せている23歳以下の若手選手をランキングしたものだ（対象は450分以上プレーしている選手）。その上位10人がこちら。1位1.15鈴木章斗（湘南ベルマーレ、22歳FW）2位1.12ソ・