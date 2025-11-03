22歳の松木玖生が所属するイングランド2部リーグのサウサンプトン。これまで李忠成、吉田麻也、南野拓実がプレーし、現在も松木と高岡伶颯を保有する同クラブは、1885年創設の歴史あるクラブだ。昨シーズンのプレミアリーグで最下位になり、2部降格となると、ウィル・スティル監督を新指揮官に招聘していた。33歳のスティル監督は、スタッド・ランスで伊東純也らを指導したこともある人物。選手としてプロ経験はなく、17歳の段階で