もうすぐ七五三の季節がやってきます。楽しみな行事ではありますが、同時に“義母とのトラブル”があることも。今回は、そんな義母との七五三にまつわるエピソードをご紹介します。エピソード1：＜30年前の着物を！？＞娘と選んだのはパステルピンクなのに！義姉の着物を押し付けられてAさんの愛娘の詩織（仮名）ちゃんは今年3歳を迎えます。夫婦で七五三を楽しみにしていました。今のところAさん夫婦も詩織ちゃんもパステルピンク