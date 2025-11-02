大阪・読売テレビの「上沼・高田のクギズケ！」（日曜・前１１時４０分）が２日、放送され、日米首脳会談などで外交デビューを果たした高市早苗首相を評価すると同時に、いかに石破茂前首相が“残念”だったかを振り返った。パネリストの芸能記者・中西正男氏が先月２８日に迎賓館赤坂離宮で行われた日米首脳会談を詳報した。「ファーストネームで呼び合うことが親密さを示すと言いますが『サナエ』『ドナルド』と呼び合ってい