今年は3月16日から行われている「2025 Jユースカップ 第31回Jリーグユース選手権大会」。10月26日までに1stラウンドと2ndラウンドが終了し、今大会のノックアウトラウンド（準々決勝）進出チームが決定した。ベスト8は、ベガルタ仙台、鹿島アントラーズ、浦和レッズ、東京ヴェルディ、川崎フロンターレ、奈良クラブ、サンフレッチェ広島、サガン鳥栖の8チーム。U-18プレミアリーグで東西の首位を走る鹿島アントラーズとサガン鳥栖